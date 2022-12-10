Sosyal medya fenomeni Tereze Kalman’ın kalça dekoltesi Instagram’ın sınırlarını zorladı! Bikini izi dikkat çekti

Sosyal medyada yaklaşık 583 bin takipçisi bulunan Kalman kapüşonlu çıtçıtlı body tarzındaki üstüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kalman’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

Tek parçadan oluşan cesur kıyafetinde Kalman’ın hayranları bikini izlerine dikkat çekti. Özel bölgesini örten ince bir bölüm olarak tasarlanan kıyafetin alt kısmı bir görene bir daha baktırdı.

Kalman yaptığı seçimi siyah sütyen şeklindeki bir büstiyer, krem rengi çizmeler ve doğal saç ile makyajla tamamladı.