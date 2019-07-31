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Sosyal medya fenomenine hapis cezasına savcılıktan itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa itirazda bulundu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bölge Adliye Mahkemesine sunulmak üzere İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesine verilen dilekçesinde, sanık Pınar Karagöz'ün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken sanığın mahkumiyetine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidildiği anlatıldı.

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, düşünce ve ifade hürriyetinin teminat altına alındığına vurgu yapılan dilekçede, "Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler içinde geçerlidir." denildi.

Dilekçede, bir düşüncenin toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenemeyebileceğine veya kınanabileceğine işaret edilerek, "Ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez." ifadelerine yer verildi.

Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun "uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek" olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiğinin değerlendirildiği belirtilen dilekçede, sanığın savunmaları dikkate alındığında, özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayımlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

- "Uyuşturucu kullanmaya özendirici nitelikte bir delil bulunmamaktadır"

Dilekçede, sanık savunmaları aksine ve Karagöz'ün sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emarenin dosyada bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzah edilen gerekçelerle suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan istinafen kaldırılması arz olunur."

Öte yandan, sanık Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı da istinaf mahkemesine başvurarak, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.

- Davanın geçmişi

"Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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