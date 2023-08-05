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Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımı New York'u karıştırdı! Polisle arbede yaşadılar

05.08.2023 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine yüzlerce genç Union Meydanı'nı doldurdu. Gençler ile polis arasında arbede yaşandı. Taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı.

Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımı New York'u karıştırdı! Polisle arbede yaşadılar

İnternet üzerinden yayın yapan Twitch isimli içerik kanalındaki oyunlara katılabilme olanağı sunan oyun konsoluna sahip olmak isteyen kalabalık arasında bir süre sonra tartışma çıktı, bazıları ise polise saldırdı.

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Polis, olayların daha fazla büyümesini engellemek için Union Meydanı Parkı'nda, çoğu 14-15 yaşındaki gençlerden oluşan gençlerin parkı terk etmesini istedi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polisin uyarısını dinlemeyen bazı gençler ve Twitch yayıncısı Cenat gözaltına alındı.

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Söz konusu etkinlikte şans eseri kimse yaralanmazken bölgedeki trafik felç oldu.

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Amazon.com, Inc'in yan kuruluşu Twitch, müzik yayınları, yaratıcı içerik, video oyunları ve e-spor müsabakalarına odaklanan içeriğe sahip olarak özellikle gençler tarafından yakından takip ediliyor. (AA)

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