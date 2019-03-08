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Sosyal medya fenomenleri Dünya Kadınlar Günü için bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla nedeniyle aralarında Oyuncu Esra Akkaya’nın da bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını Venezia Mega Outlet’te ziyaretçilerle paylaşacak.

Sosyal medya fenomenleri Dünya Kadınlar Günü için bir araya geliyor

İSTANBUL,(DHA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla nedeniyle aralarında Oyuncu Esra Akkaya’nın da bulunduğu beş sosyal medya fenomeni, başlarından geçen ilginç olayları, tecrübelerini ve hayatlarının dönüm noktalarını Venezia Mega Outlet’te ziyaretçilerle paylaşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan 5 ünlü isim Venezia Mega Outlet’te ziyaretçilerle buluşacak.

5 Kadın 5 Hikâye Venezia AVM etkinliğinde 'Kendi Şarkını Söyle' Hayat Dengesi sunumuyla oyuncu Esra Akkaya, 'Seni Beklerken' kitabının yazarı Merve İpek Öztürk, 'hassasanne' blogu ile tanınan Ece Kumkale, evlilik ve hayata yazılarıyla tanınan Saadet Algan ve '40 kilo nasıl gider' hesabı ile 9 ayda 40 kilo veren Ece Dündar Karancak kendi hikâyelerini bütün kadınlar için anlatacak.

Etkinlik Venezia Mega Outlet’te 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek.

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