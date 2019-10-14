HABER

Sosyal medya fenomenleri "Frigya"yı tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri, alternatif turizmin cazibe merkezi Frig Vadisi'nin yanı sıra Afyon Evleri ile Mevlevihane'de fotoğraf ve video çekimleri yaparak paylaşımda bulundu - Sosyal medya fenomeni Önder Koca: - "Burası anlatılmaz yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı… Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri, alternatif turizmin cazibe merkezi tarihi Frig Vadisi'nin yanı sıra Afyon Evleri ile Mevlevihane'de fotoğraf ve video çekimleri yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisinin davetlisi olarak kente gelen fenomenlerden Önder Koca, Kenan Yıldırım, Kayhan Devrim Algan ve Kemal Kaya, tarihi Afyon Evleri, Mevlevihane ve İhsaniye ilçesindeki Frigya'nın uzantıları kaya yerleşimleri, mezar odaları ve peribacalarını gezerek, çektikleri fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaştı.

Takipçi sayısı 550 bin olan Önder Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çektiği fotoğrafları paylaştığını söyledi.

Kendisinin aslen Afyonkarahisarlı olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Şu anda Frigya'dayız. Burası anlatılmaz yaşanır. Büyülü bir coğrafya. Mağaralar, kiliseler, şapeller, köy halkı… Burada vakit geçirilebilecek pek çok ortam mevcut. Aynı zamanda doğal güzellikleri, gastronomisi, birçok şey sizleri bekliyor. Her geldiğimde ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Burada kendimi dinliyorum. Zamanın sesini duyuyorum. Gerçekten güzel yerler."

- "Doğaseverlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor"

Seyahat yazıları yazan Algan ise Afyonkarahisar'a her mevsimde gelinebileceğini belirtti.

Kentin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu ifade eden Algan, şunları kaydetti:

"Kenti, inanılmaz manzaraları, doğası, tarihiyle tekrar tekrar gelinmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Kirazların açtığı dönemde, haşhaş tarlalarının çiçek açtığı dönemlerde gelinebilir. Kış aylarında gelinebilir. Sadece termal olarak tanımlamamak gerekiyor. Doğaseverlerin bu coğrafyayı keşfetmesi gerekiyor. Beni Frigya etkiledi. Burada köylerin vadiyle iç içe geçmiş olması, geçmişle günümüzün harmanlanmış olması... Gerçekten insanın nutku tutuluyor."

Seyahat yazarlığı yapan Kaya ise Frig Vadisi'nin muhteşem bir coğrafya olduğunu anlatarak, "Afyonkarahisar, keşfetmeyi seven insanların vakit geçirebileceği enfes bir mekan." dedi.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Hatay Büyükşehir ve HATSU’dan Mehmetçik için kan bağışıHatay Büyükşehir ve HATSU’dan Mehmetçik için kan bağışı
Burdur Valisi Şıldak: Salda'ya el sürenin elini kırarlarBurdur Valisi Şıldak: Salda'ya el sürenin elini kırarlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar fenomen Frig Vadisi sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.