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Sosyal medya fenomenlerinden sazlı sözlü ev partisi! Masaya çıkıp dans etti

16.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı. 1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.
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İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!

Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor.

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Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

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