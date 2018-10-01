SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU (2)

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.

