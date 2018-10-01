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Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.

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