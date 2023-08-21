Sosyal medya gelinin düğündeki yüz ifadesini konuşuyor: Damat tarafı takıları alınca...

Sosyal medyada hızla yayılan videolara bir yenisi daha eklendi. Bir düğünde çekilen görüntülerde damat tarafının takıları poşete koyduğu anlar ve gelinin o anki yüz ifadesi çok konuşuldu.

GELİN KENDİ PAYLAŞTI

Dünyaevine giren çiftin en mutlu gününde yaşadıkları kısa süre içinde en çok izlenen videolardan biri oldu. Genç çiftin takı töreninde, damat tarafı gelin ve damadın üzerindeki altınları ve paraları bir poşetin içine koydu. Genç kadın bu durumdan çok rahatsız oldu.

Mutsuzluğu surat ifadesine yansıyan kadın tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Gelinin ses getiren görüntüye, "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notunu düşmesi dikkat çekti.



