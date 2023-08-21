HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medya gelinin düğündeki yüz ifadesini konuşuyor: Damat tarafı takıları alınca...

Sosyal medya gelinin düğündeki yüz ifadesini konuşuyor: Damat tarafı takıları alınca...

21.08.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünündeki bir görüntüyü paylaşan gelin, damat tarafına takılardan dolayı tepki gösterdi. "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notuyla paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Sosyal medyada hızla yayılan videolara bir yenisi daha eklendi. Bir düğünde çekilen görüntülerde damat tarafının takıları poşete koyduğu anlar ve gelinin o anki yüz ifadesi çok konuşuldu.

2

GELİN KENDİ PAYLAŞTI

Dünyaevine giren çiftin en mutlu gününde yaşadıkları kısa süre içinde en çok izlenen videolardan biri oldu. Genç çiftin takı töreninde, damat tarafı gelin ve damadın üzerindeki altınları ve paraları bir poşetin içine koydu. Genç kadın bu durumdan çok rahatsız oldu.

3

Mutsuzluğu surat ifadesine yansıyan kadın tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Gelinin ses getiren görüntüye, "Sabırsızlıkla beklediğim düğün günümde olanlar" notunu düşmesi dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı!İki ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı!
Kahramanmaraş'ta korkutan depremKahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yozgat'taki kazada yürek yakan detay: Arabasını satıp ev almış!Yozgat'taki kazada yürek yakan detay: Arabasını satıp ev almış!
Anahtar Kelimeler:
düğün gelin takı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.