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Sosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de bir ay önce nikah kıyan ancak maddi durumları yetersiz olduğu için düğün yapamayan Ali (24) ve Marziye Yıldırım (19) çiftine, üyelerinin tamamına yakını kentte bulunan bir sosyal medya grubu sahip çıktı.

Sosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bir ay önce nikah kıyan ancak maddi durumları yetersiz olduğu için düğün yapamayan Ali (24) ve Marziye Yıldırım (19) çiftine, üyelerinin tamamına yakını kentte bulunan bir sosyal medya grubu sahip çıktı. Grup üyelerince, genç çifte yeni bir ev tutulup içerisi eşyalarla döşendi, düğünleri yapılıp, gelinlik ve damatlık giyme hayalleri gerçekleştirdi.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali ve Marziye Yıldırım çifti, bir yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, evlilik kararı aldı. Maddi durumları yetersiz olan çift, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Ailelerinin de yeterli desteği sunamadığı Yıldırım çifti, hayalleri olan düğünü yapamadı.
Sosyal medyada 50 bini aşkın takipçisi bulunan Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu, genç çiftin istedikleri düğünü yapabilmek için harekete geçti. Yıldırım çiftine, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir daire tutuldu. Grup üyesi olan esnaf tarafından karşılanan mobilya, beyaz eşya, kilimlerle dairenin içerisi döşendi. Yine genç çiftin düğünlerinde giyeceği gelinlik ve damatlık, grup üyeleri arasında toplanan paralarla alındı. Tüm ihtiyaçları karşılanan Ali ve Marziye Yıldırım, Yeniköy Mahallesi'nde yapılan düğünle gelinlik ve damatlık giyme heyecanı yaşadı. Yaklaşık 100 sosyal medya üyesinin de yer aldığı düğünde, mahalle sakinleri de genç çifti yalnız bırakmadı.
GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU
Gelinlik giymenin hayali olduğunu söyleyen Marziye Yıldırım (19), "Bir arkadaşımızın aracılığıyla Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu'yla bağlantıya geçtik. Bize yardım etmeye karar verdiler. Çok mutluyuz. Durumumuz olmadığı için düğün yapamamıştık. Yardım ettiler bize. Eşyalarımızı aldılar, düğünümüzü yaptılar. Gelinlik giymek hayalimdi. Gerçek oldu. Allah onlardan razı olsun" dedi. Bir kahvehanede ocakçılık yaparak geçimini sağlayan damat Ali Yıldırım ise düğün yapmaya güçlerinin yetmediğini, grup sayesinde en mutlu günlerini yaşadıklarını söyledi.
'SOSYAL MEDYA GRUBU DEĞİL, AİLEYİZ'
Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu'nun kurucusu Ahmet Kavcar, düğün ihtiyaçlarının tamamının grup üyeleri tarafından karşılandığını belirterek, "Bize geldiler, 'Ailemiz olur musunuz?' dediler. Kabul ettik. Araştırdık ve gerçekten ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Kiraladığımız evin içerisini döşedik. Onların düğün mutluluğundan mahrum kalmasını istemedik. Onlar için bir düğün konvoyu düzenledik. Çalgılı, çengili düğünlerini yaptık. Genç çiftimizin tüm ihtiyaçları, grup üyelerimizce karşılandı. Onlara destek olduğumuz için çok mutluyuz. Biz bir sosyal medya grubu değil, adeta bir aileyiz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdiSosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdiSosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdiSosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçekleştirdi

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