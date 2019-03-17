Yıldırım, "Bir arkadaşımızın aracılığıyla Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu ile bağlantıya geçtik. Bize yardım etmeye karar verdiler. Mutluluğumuza mutluluk kattılar. Eşimi ve beni sevindirdiler." dedi.

İmece usulüyle yapılan düğünle dünya evine giren Yıldırım çiftinin sevincini paylaşmak için düğüne gelen grup üyeleri, oluşturdukları konvoy ile kenti turladı. Düğüne katılamayanlar ise çifti sosyal medya üzerinden kutladı.

Anne ve babasıyla da görüşmeyen Yıldırım, grup üyelerine "Ailem olur musunuz?" diyerek, desteklerini istedi. Bu paylaşımın ardından grup üyeleri, çiftin tüm düğün masraflarını üstlendi, evlerinin kirasını ödeyip eşyalarını aldı.

Bir çay ocağında çaycılık yapan Ali Yıldırım, bir yıl önce tanıştığı Marziye Savaşkol ile evlenmek istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayacağını üyesi olduğu sosyal medya grubuyla paylaştı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 1 yıl önce tanışan Ali Yıldırım ile Marziye Savaşkol'un düğünü, Yıldırım'ın sosyal medyada üyesi olduğu grup tarafından imece usulüyle yapıldı.

Gelin Marziye Yıldırım da hayalini kurduğu gelinlikle dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Durumumuz olmadığı için düğün yapamamıştık. Yardım ettiler bize. Eşyalarımızı aldılar, düğünümüzü yaptılar. Gelinlik giymek hayalimdi. Gerçek oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Grup kurucusu Ahmet Kavcar ise bugüne kadar 5 gencin dünya evine girmesine yardımcı oldukları için gurur duyduklarını ve gelin arabası, gelinlik, damatlık, düğün için eğlence gibi hizmetlerin tamamının grup üyelerince karşılandığını belirtti.

