HABER

Sosyal medya hastalığını anlatan kısa film izlenme rekorları kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesinde iletişim sanatları okuyan Ensar Özyurt ve Melek Alkan, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için kısa film çekti.Filmde bir kafede soygun yapan hırsız ve kasiyerin ne kadar sosyal medya bağımlısı olduğu anlatılıyor.

Sosyal medya hastalığını anlatan kısa film izlenme rekorları kırdı

Yalova Üniversitesinde iletişim sanatları okuyan Ensar Özyurt ve Melek Alkan, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için kısa film çekti.
Filmde bir kafede soygun yapan hırsız ve kasiyerin ne kadar sosyal medya bağımlısı olduğu anlatılıyor. Hırsız kasiyere silah uzatıyor ve kasiyer o anı ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkarıp resim çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Kafede oturan müşteriler olaya şahit oluyor, ama telefonla polisi arayıp yardım isteyeceklerine, sosyal medyada paylaşmak için o anın görüntüsünü çekiyor. Hırsız, kasiyeri öldürdükten sonra telefonunu çıkarıp resim çekiyor ve "İlk cinayetim" yazıktan sonra "Katil hissediyor" ifadelerini kullanıyor.
Günümüzdeki sosyal medya tehlikesini anlatan kısa filmin yapımcılarından Ensar Özyurt, “Filmin ilk giriş sahnesinde bile kasiyere parayı uzatırken herkesin elinde telefon olduğunu görüyoruz. Müşteri verdiği paraya bakmıyor, kasiyer aldığı paraya bakmıyor, bu şekilde başlayan bir film. Bunun sebebi de, artık muhabbet etmiyoruz, bir yere oturduğumuz zaman muhabbet yok, dönmüyor. Hiçbir şekilde kimse kimseyle konuşmuyor, duygusunu paylaşmıyor, yanında olmayan kişiyle paylaşıyor genelde. Yanında biri var, ama telefonun ucunda da biri var, belki de kimse yok. Biz bu filmi çekerken daha çok insanların sosyal medya kullanımına dikkat çekmek istedik. Sosyal medyanın bu kadar abartılı bir şekilde kullanılmasına dikkat çekmek istedik. Sosyal medyayı kullanırken de daha çok beğenilmek istiyoruz. Hepimizin derdi bu, beğenilmek, ilgi odağı olmak. Bunun dışında kimse bir şey istemiyor. Takipçim çok olsun, popüler olayım" dedi.
Özyurt, "Türkiye’den örnek verelim. 80 milyon insan var. 80 milyonu da en ünlüsü ben olayım istiyor. Para da kazanmak değil dertleri, sadece beğenilmek. Beğenilmeyi neden bu kadar çok istiyoruz? Bunu sorgulamak lazım. Filmdeki kız namlunun ucundayken bile bundan bir prim çalışıyor. Bunu servis ediyor, sosyal medyayla paylaşıyor. Ama orada ölebilir de, ölüyor da zaten. Öldükten sonra oradaki insanlarda bir yetkiliyi aramak yerine telefonla onun fotoğrafını çekiyor, bunu paylaşıyorlar. Böyle bir toplum haline geldik. Bunlar abartı değil gerçek. Sonuçta bir olay olduğunda, bir kaza olduğunda fotoğraf çekmeye başlıyoruz. Bir gün telefondan başımızı kaldırabilirsek, bir gün telefonsuz yaşayabilirsek bunun farkına varırız. Sosyal medya kullanmadığımız zaman kendimizi sanki toplumdan dışlanmış gibi hissediyoruz. Niye? Neden? Halbuki insanlar çevremizde, ama hiç biri de çevremizde değil” şeklinde konuştu.
Kısa filmin diğer yapımcısı olan Melek Alkan, “Sosyal medya duygularımızı öldürdü. İnsanlar artık gerçek hayatta varlar, ama yoklar gibi. Bir telefonun içinde yaşıyorlar, bunun dışına çıkmıyorlar. Dışarıya bakmıyorlar. Bunu nasıl paylaşabilirim, nasıl beğeni alabilirim, nasıl takipçi kazanabilirim diye bakıyorlar. Biz de bu filmde buna birazcık değinmek istedik. İnsanlar şahit oldukları olayları, tehlikeli olan şeyleri sosyal medyada paylaşıyorlar. Mesela arabayla drift yapanlar veya tehlikeli araç kullananlar, suç olduğunu bile bile bunu kullanıyorlar ve bundan prim kazanmaya çalışıyorlar . İnsanlar o kadar duygusuzlaştı ki, yanında olan bir olayı sosyal medyada paylaşıyor, bir yetkiliye haber vermek yerine bunu yapıyor ve bununla da takipçi kazanmaya çalıyor. İnsanların hiçbiri dünyaya bakmıyor, dışarıya bakmıyor, olan bitene bakmıyor. Herkeste bir telefon, mutluymuş gibi paylaşım yapıyorlar, ama kimse mutlu değil. Mutlulukları telefonda arıyorlar. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Acı çeksek de, ameliyattan çıksak da yine paylaşıyoruz. Bundan prim kazanmaya çalışıyoruz. Mutlu oluyorlar yazan insanlardan dolayı. Dünya artık bu şekilde, kimse dışarıya bakmıyor.”

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Isparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardıIsparta’da demir korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı
Pendik'te zincirleme trafik kazasıPendik'te zincirleme trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de! Erdoğan'dan net mesaj!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı

Tam 2 bin 750 yıllık! 4 çeşit tespit edildi

Kırklareli'nde hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

Yer: Kırklareli! 10 dakikada bu hale geldi

Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Kayseri'de sokak ortasında öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekmiş

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilinin videosunu çekmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.