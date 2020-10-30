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Sosyal medya hesabı ele geçirilen karı kocanın arkadaşları dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’da ortak kullandıkları sosyal medya hesabı ele geçirilen karı kocanın arkadaşları, hesabı çalan kişiler tarafından hediye çeki bahanesiyle dolandırıldı.Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da ortak kullandıkları sosyal medya hesabı ele geçirilen karı kocanın arkadaşları, hesabı çalan kişiler tarafından hediye çeki bahanesiyle dolandırıldı.
Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Ali Rıza ve Neziha Selçuk’un ortak Instagram hesabını ele geçiren kimliği belirsiz kişiler, Nezihe Selçuk’un arkadaşlarına mesaj atmak suretiyle hediye çeki dağıtıyorum diyerek para istedi.Talihsiz çift olayı, 10 gün önce defne yaprağı toplamak için gittikleri ve telefonun çekmediği Nezihe Selçuk’un köyünden geldiklerinde öğrendi.
Ali Rıza Selçuk, 10 gün köyde kaldıktan sonra çocukları rahatsızlandığı için Manavgat’a hastaneye geldiklerini belirterek, "Manavgat’a girmemiz ve telefonun çekmesiyle birlikte eşimin bazı arkadaşlarının arayarak eşim ve benim ortak instagram hesabımızdan para talep edildiğini kendilerinin de yine sosyal medya üzerinden kredi kartı bilgisi vermek veya telefon numarası üzerinden kontör yüklemek yöntemiyle yardımda bulunduklarını söylediler. Şaşkına döndük” dedi.
Olanları öğrenince ilk işi olarak Instagram hesabını kontrol etmek istediğini belirten Selçuk, “Instagram hesabım başkalarının eline geçtiği için giremedim. Polis karakoluna giderek durumu bildirdim. Bana bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, mağdurların şikayette bulunması durumunda işlem yapabileceklerini söylediler. Akşam, sosyal medya üzerine uzman kişilere ulaşarak hesabımı geri almayı başardım. Baktığımda hesabımı ele geçiren kişilerin 10 gün önce hesabımıza girdiğini ve eşimin arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurduğunu detaylı olarak öğrendim. Arkadaşlarıyla eşimmiş gibi iletişime geçerek yardım talebinde bulunduklarını gördüm. Eşimin arkadaşları o kadar inanmışlar ki bazıları kredi kartı numaralarını ve şifrelerini bile vermiş. Bazı arkadaşları da telefon numaralarını vermişler” dedi.
Olayın detaylarını öğrenir öğrenmez Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunmak istediğini ancak tatil nedeniyle yapamadığını belirten Selçuk, “Adliye açılır açılmaz gidip şikayette bulunacağım. Bu kişilerin bulunarak cezalarını çekmelerini istiyorum. Arkadaşlarımıza karşı hiçbir suçumuz olmamasına rağmen mahçubuz. Bize olan güvenleri onların dolandırılmalarına neden oldu. Bizim ve arkadaşlarımızın başına gelenlerin başkalarının başına gelmesini istemiyoruz. Bundan dolayı da sosyal medya kullanıcılarını böyle tuzaklara düşmemesini, eğer kendilerinden sosyal medya üzerinden talepte bulunan olursa yüz yüze görüşmeden bir şey vermemelerini istiyorum” dedi.

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