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Sosyal medya hesabında "Son durak kara toprak" şarkısını paylaşıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

Samsun’da bir inşaat işçisi genç, sosyal medya hesabında Sinan Özen’in "Son durak kara toprak" şarkısını paylaşıp tabancayla intihar etti.Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir inşaat işçisi genç, sosyal medya hesabında Sinan Özen’in "Son durak kara toprak" şarkısını paylaşıp tabancayla intihar etti.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Sakarlı Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki inşaat işçisi Engin Torun, girdiği bunalım sonucu sosyal medya hesabı olan Facebook’ta Sinan Özen’in "Son durak kara toprak" şarkısını paylaştıktan sonra ailesi ile birlikte sahur yapıp evinin önüne çıkarak tabancayla kafasından kendini vurup, intihar etti. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Engin Torun’un olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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