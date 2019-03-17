Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta."

Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.

Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar.

Her yola başvuruyorlar.

Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir.

Nokta! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Mart 2019



