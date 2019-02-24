Sosyal medya hesabından terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesaplarının araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.K. isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs hakkında çalışma başlattı. Şüphelinin ikameti olan İstanbul’da SEGBİS üzerinden alınan ifade sonucunca Çermik Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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