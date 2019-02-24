HABER

Sosyal medya hesabından terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesaplarının araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.K.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesaplarının araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.K. isimli şahsın terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs hakkında çalışma başlattı. Şüphelinin ikameti olan İstanbul’da SEGBİS üzerinden alınan ifade sonucunca Çermik Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Şırnak’ta 2 yıllık kan davası barışla sonuçlandıŞırnak’ta 2 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırşehir’deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırşehir’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.