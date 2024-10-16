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  4. Sosyal medya hesapları kıskaca alındı! 5 binden fazla hesapta suç unsuru tespit edildi

Sosyal medya hesapları kıskaca alındı! 5 binden fazla hesapta suç unsuru tespit edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 09:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesapları kıskaca alındı! 5 binden fazla hesapta suç unsuru tespit edildi

Yerlikaya sosyal medya hesabından, siber devriyelerin sanal dünyada suçluların peşinde olduğunu ifade ederek, "28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, 1184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi." bilgilerini paylaştı.

SİBER

Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, siber devriyelerin suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya
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