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Sosyal medya hesapları nasıl korunur? İşte SİBERAY'dan öneriler

01.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesapları nasıl korunur? İşte SİBERAY'dan öneriler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, sosyal medya hesaplarınızı korumak için önerilerde bulundu. İşte sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmemesi için SİBERAY'ın önerileri.

Sosyal medyada artık fazlasıyla aktifiz. Akıllı telefonu olan pek çok insan, aynı zamanda Instagram, WhatsApp, Twitter veya Facebook gibi uygulamaların da kullanıcıları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve siber güvenliğin sağlanabilmesi için farkındaki oluşturmaya çalışan SİBERAY'ın ise sosyal medya kullanıcıları için kritik önem taşıyan bir bilgi paylaşımında bulundu.

SİBERAY'DAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

TRT Haber'in haberine göre, dünya genelinde 4,66 milyar insan internet kullanıyor. Buna bağlı olarak sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 4,20 milyar. Yani internet kullanıcılarının büyük bir kısmı, aynı zamanda sosyal medyayı da kullanıyor. Türkiye ise sosyal medyayı hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Zira We Are Social raporuna göre, Türkiye'de günlük internet kullanımı 7 saat 57 dakika. Ülkemizde günde 3 saate yakın bir süre ise sosyal medyaya ayrılıyor. SİBERAY ise açıklamasında fazlasıyla vakit geçirdiğimiz hesaplarımızı nasıl koruyacağımıza yönelik öneriler paylaşıyor. Bu öneriler ise şöyle sıralanıyor:

Şüpheli giriş uyarılarını açın: Bu sayede başka biri, hesabınıza giriş yaptığında önceden haberiniz olur ve gerekli önemi alabilirsiniz.

Güvenli olmayan uygulamalara dikkat edin: Güvenliğinden şüphe duyduğunuz uygulamalar, sosyal medya hesaplarınıza erişebilir ve sizin kontrolünüz dışında şeyler yapabilir.

Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun: Şifrenizi güncellemek ve değiştirmek için tek kullanımlık kodlar, e-mail ve telefon numarasına gönderilir. Şifresini unuttuğunuz e-mail adresini ve kullanmadığınız telefon numarasını güncelleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirin: Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza giriş yapmak için telefonunuza tek kullanımlık şifre gönderilir.

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Anahtar Kelimeler:
internet sosyal medya Türkiye
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