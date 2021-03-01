Sosyal medya hesapları nasıl korunur? İşte SİBERAY'dan öneriler

Sosyal medyada artık fazlasıyla aktifiz. Akıllı telefonu olan pek çok insan, aynı zamanda Instagram, WhatsApp, Twitter veya Facebook gibi uygulamaların da kullanıcıları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve siber güvenliğin sağlanabilmesi için farkındaki oluşturmaya çalışan SİBERAY'ın ise sosyal medya kullanıcıları için kritik önem taşıyan bir bilgi paylaşımında bulundu.

SİBERAY'DAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

TRT Haber'in haberine göre, dünya genelinde 4,66 milyar insan internet kullanıyor. Buna bağlı olarak sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 4,20 milyar. Yani internet kullanıcılarının büyük bir kısmı, aynı zamanda sosyal medyayı da kullanıyor. Türkiye ise sosyal medyayı hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Zira We Are Social raporuna göre, Türkiye'de günlük internet kullanımı 7 saat 57 dakika. Ülkemizde günde 3 saate yakın bir süre ise sosyal medyaya ayrılıyor. SİBERAY ise açıklamasında fazlasıyla vakit geçirdiğimiz hesaplarımızı nasıl koruyacağımıza yönelik öneriler paylaşıyor. Bu öneriler ise şöyle sıralanıyor: