HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya hesaplarını çalıp, 400 bin liralık vurgun yaptılar

Sosyal medya hesaplarını çalıp, 400 bin liralık vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Mersin’de vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından mağdur kişilerin arkadaşlarından borç para isteyerek son 2 ayda 400 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Sosyal medya hesaplarını çalıp, 400 bin liralık vurgun yaptılar

Mersin’de vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından mağdur kişilerin arkadaşlarından borç para isteyerek son 2 ayda 400 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana illerinde faaliyet gösteren bir şebekenin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer şahıslardan, hesap sahibi adına borç para talebinde bulunarak üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara para aktarıldığı tespit edildi. Şebekenin bu yöntemi kullanarak son 2 ay içerisinde 400 bin liralık vurgun yaptığını belirleyen ekipler, ayrıca şahısların yurt dışına kaçmak amacı ile hazırlık yaptığını da öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 lira, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport ve 1 gemi cüzdanı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklamaYüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklama
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü
Adana'da 'kör eden sinek' alarmı! Birçok ilçede görüldü
Denizli'de yeni koronavirüs kararı! Sokakta sigara içilmesi yasaklandı
Sokakta bunu yapmak artık yasak!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati merakla bekleniyor
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Bilim Kurulu Üyesi Kara'da flaş açıklama
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.