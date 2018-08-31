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Sosyal medya için hikaye çekerken kaza anını görüntüledi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, sosyal medya için hikaye çeken bir kişi tarafından tesadüfen görüntülendi. Kaza öğle saatlerinde, Düzce Haydar Görebil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Osman Acar idaresindeki 81 FP 788 plakalı kamyon bulvarda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Abdulsamet Keleş idaresindeki 54 SH 642 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulsamet Keleş ile otomobilde bulunan Ege Durma ile Zeynep Keleş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza anı ise otomobilin arkasında ilerleyen bir otomobilde bulunan kişinin sosyal medya için hikaye çektiği sırada tesadüfen görüntülendi. Kazayla soruşturma başlatıldı.

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