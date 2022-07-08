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Sosyal medya için video çekerken hastanelik oldu!

08.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Su kanalı kenarında video çeken Gülseren G., dengesini kaybedip kanala düştü. Talihsiz kadın, düştüğü yerden polis tarafından halatla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya için video çekerken hastanelik oldu!

Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü.

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Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı.

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Talihsiz kadın, daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şanlıurfa video
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