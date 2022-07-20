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Sosyal medya Josef de Souza'yı konuşuyor! Bindiği eski model araba taraftarı kahkahaya boğdu

20.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ dizinden sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın ameliyat olacağı açıklandı. Brezilyalı futbolcunun 2-3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, Türkiye'ye gelişini ufak bir filme dönüştürdü. Havalimanına geliş anlarını paylaşan Josef'in bindiği araba sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya Josef de Souza'yı konuşuyor! Bindiği eski model araba taraftarı kahkahaya boğdu
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, futbolcu Josef de Souza’nın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

Josef de Souza’nın tedavisine başlandığını belirten Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. DHA'nın haberine göre, ameliyatın ardından Josef de Souza’nın 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

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Sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalması beklenen Brezilyalı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesin diline düştü. Portekiz'den Türkiye'ye dönüşünü telefonuna kaydeden ve kısa bir film oluşturan Josef'in bindiği eski model araba taraftarları kahkahaya boğdu.


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Sosyal medya Josef de Souza'yı konuşuyor!Sosyal medya Josef de Souza'yı konuşuyor!
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Anahtar Kelimeler:
Josef de Souza beşiktaş
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