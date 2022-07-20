Sosyal medya Josef de Souza'yı konuşuyor! Bindiği eski model araba taraftarı kahkahaya boğdu

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, futbolcu Josef de Souza’nın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

Josef de Souza’nın tedavisine başlandığını belirten Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. DHA'nın haberine göre, ameliyatın ardından Josef de Souza’nın 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalması beklenen Brezilyalı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesin diline düştü. Portekiz'den Türkiye'ye dönüşünü telefonuna kaydeden ve kısa bir film oluşturan Josef'in bindiği eski model araba taraftarları kahkahaya boğdu.



