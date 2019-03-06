Sosyal medya kampanyasıyla eğitime destek oluyorlar

Mahalle ve köy okullarına kütüphane kazandırmayı amaçladıklarını belirten Parin, "Burada gençlerimizi okumaya sevk etmek istiyoruz. Çünkü kırsal mahallelerdeki çocukların kaynağa ulaşma sorunu var. Biz bu ihtiyacı paylaşıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız kitap yolluyor. Bu kitapları depomuzda topluyoruz. Yeterli sayıya ulaştığında okulumuzun kitap ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz." dedi.

Ülkenin birçok yerindeki hayırseverlerden destek gören proje kapsamında toplanan malzeme ve kitaplarla bazı okullara kitaplık kazandıran Parin ve arkadaşları, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemelerini de öğrencilere ulaştırdı.

Parin, bir grup arkadaşı ile eğitime destek olmak için sosyal medya üzerinden "Umuda El Uzat" projesini başlattı.

Van'da esnaf Kerem Parin, sosyal medyada başlattığı proje ile temin ettiği malzemeleri okullara ve öğrencilere ulaştırıyor.

Birçok ilden destek aldıklarını vurgulayan Parin, "İstanbul, Isparta, Bursa gibi illerden destek veriyorlar ve bunu öğrencilere ulaştırıyoruz. Nakdi yardım almıyoruz." diye konuştu.

Şehit Kamuran Ercan İlk ve Ortaokulu Müdürü Kasım Arslan da okulun geçen sen açıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hissettiğimiz en büyük eksiklik kitaptı. Sosyal medyada araştırdık, kendilerine ulaştık ve onlar da hemen dönüş yaptı. Böyle güzel bir başlangıç yaptılar. Bizim için çok değerli. Öğretmen arkadaşlarla aramızda karar aldık, salonumuzun tamamını biz donatacağız. Diğer kitap ve kitaplıkları kendi imkanımızla alacağız."

