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Sosyal medya kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

21.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

AKP, sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifini meclise sundu.

Sosyal medya kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Sosyal ağ sağlayıcılarına ek sorumluluklar getiren teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Zengin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifiyle yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımı getirdiklerini belirterek düzenlemeyle yurt dışındaki sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de bir temsilcilik oluşturmalarının sağlanacağını ve bu temsilciliğe sorumluluklar getirildiğini belirtti.

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına ek sorumluluklar getirildiğini kaydeden Zengin, temsilcinin gerçek ya da tüzel kişi olabileceğini, gerçek kişinin T.C. vatandaşı olması şartı getirdiklerini bildirdi.

Temsilcilik kurmayan sosyal ağ sağlayıcılara yaptırımlar getirileceğini ve para cezaları verileceğini kaydeden Zengin, "Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Teklifle sosyal medyadaki "hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi" hedeflediklerini söyleyen Zengin, "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" diye konuştu.

Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi ile (MHP) ortak imzayla sunacakları teklifin bu hafta Komisyon'a gönderilmesini ve önümüzdeki hafta yasalaşmasını beklediklerini kaydetti.

DW/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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