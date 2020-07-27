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Sosyal medya kısıtlamasını İngiltere de uygulayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Son zamanların en büyük tartışma konularından birisi olarak görülebilecek sosyal medya düzenlemesi İngiltere’de ilginç sonuçlara neden oluyor.

Sosyal medya kısıtlamasını İngiltere de uygulayacak

Komite Başkanı Julian Knight, bu konu ile ilgili son derece sert eleştirilerde bulundu ve sosyal medya düzenlemesi İngiltere’de başlamalı dedi.

Ancak onun eleştirileri sosyal medya ile ilgili böyle bir kısıtlamanın yapılmasını haklı çıkarmıyor. Hem halk hem de hükümet bu konuda biraz kafa karışıklığı yaşıyor.

İNGİLTERE'NİN SOSYAL MEDYA PLANI NE?

Türkiye’de oldukça ateşli bir şekilde tartışılan sosyal medya kısıtlaması, İngiltere’de biraz daha farklı bir şekilde işleyecek. Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlarda hükümet denetiminin arttırılması planlanıyor. çocukları korumak için kurulan bazı derneklerin de yine bu tür kısıtlamalara destek verdiği görülüyor.

Knight, “Doğru yasama yapısının halen ortaya konmadığını görüyoruz ve sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Bu yeterli değil. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil ve biz hala bekliyoruz. Şu ana kadar bu konuda çok fazla gecikme yaşandığını görüyorum” ifadelerine yer verdi. Ona göre bu konuda beklemek bile çok büyük bir hataya yol açabilir.

Son olarak değerlendirildiğinde, sosyal medya kısıtlaması ile ilgili hükümetin adım atabileceği görülüyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde Facebook ve diğer platformlar başta olmak üzere neredeyse hepsini için kontrol mekanizmaları kurulacak. Türkiye ve İngiltere sosyal medya kısıtlamaları ne tür farklara sahip olacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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