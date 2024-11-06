Sosyal medya kullanıcıları ayaklandı: Trump ile Harris arasındaki yarışa Google'dan 'sansür' gölgesi!

ABD'deki başkanlık seçimleri dünyanın gündeminde. Harris ile Trump'tan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken, sosyal medya kullanıcıları 'Google' arama motoruyla alakalı çarpıcı bir iddia ortaya attı.

GOOGLE'DAN TRUMP SANSÜRÜ

X'te paylaşılan görüntülerde kullanıcıların Google'a "Kamala Harris'e nerede oy kullanabilirim" sorusunu yönelttiği görüldü.

Google'da bu soruya yanıt olarak en yakın sandığın gösterilirken, "Donald Trump'a nerede oy kullanabilirim" sorusuna herhangi bir yanıt verilmediği dikkatlerden kaçmadı.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ateşli bir savunucusu Elon Musk da Trump'a uygulandığı iddia edilen sansürle ilgili paylaşımda bulundu.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde: