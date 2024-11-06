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Sosyal medya kullanıcıları ayaklandı: Trump ile Harris arasındaki yarışa Google'dan 'sansür' gölgesi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.11.2024 00:47
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ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından yakınen takip ediliyor. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçen seçim yarışında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Google' arama motorunda Trump'a sansür uygulandığına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlar X'te kısa süre içerisinde gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ayaklandı: Trump ile Harris arasındaki yarışa Google'dan 'sansür' gölgesi!

ABD'deki başkanlık seçimleri dünyanın gündeminde. Harris ile Trump'tan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken, sosyal medya kullanıcıları 'Google' arama motoruyla alakalı çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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GOOGLE'DAN TRUMP SANSÜRÜ

X'te paylaşılan görüntülerde kullanıcıların Google'a "Kamala Harris'e nerede oy kullanabilirim" sorusunu yönelttiği görüldü.

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Google'da bu soruya yanıt olarak en yakın sandığın gösterilirken, "Donald Trump'a nerede oy kullanabilirim" sorusuna herhangi bir yanıt verilmediği dikkatlerden kaçmadı.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ateşli bir savunucusu Elon Musk da Trump'a uygulandığı iddia edilen sansürle ilgili paylaşımda bulundu.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde:

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seçim Google Elon Musk Kamala Harris sansür abd trump
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