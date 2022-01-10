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Sosyal medya kullanıcıları dikkat! WhatsApp ve Facebook için flaş uyarı geldi: "Hemen şifrelerinizi değiştirin"

10.01.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkan haberlere göre, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'dan kullanıcılara şoke eden bir çağrı yapıldı. Meta, Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına, şifreler gibi önemli bilgileri çalmayı amaçlayan "phishing" (oltalama) saldırısının kurbanı olabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, bir dolandırıcılık kurbanı olabileceğini düşünen kişilerden hemen şifrelerin değiştirilmesi istendi. İşte Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına yapılan uyarının detayları...

Sosyal medya kullanıcıları dikkat! WhatsApp ve Facebook için flaş uyarı geldi: "Hemen şifrelerinizi değiştirin"

Facebook ve WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Ancak her iki platform, bu kez yeni bir özellik duyurusu ile değil, çatı şirket Meta tarafından yapıldığı kaydedilen bir uyarı ile gündeme gelmiş durumda.

WHATSAPP VE FACEBOOK KULLANICILARINA UYARI

İskoçya merkezli The Herald'ın haberine göre; Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "phishing" (oltalama) saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

Facebook WhatsApp

Haberde, Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta ürünlerinin kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirketin, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtığı hatırlatılıyor.

Buna ek olarak, artık kullanıcılara, dolandırıcıların kimlik avı dolandırıcılıklarıyla bilgi çalmaya çalıştıktan sonra hesaplarındaki güvenliği güçlendirmeleri gerekebileceği söylendiği de aktarılıyor.

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Haberde açıklamaları bulunan Facebook yetkilisi Jessica Romero, "Phishing, milyonlarca internet kullanıcısı için önemli bir tehdittir” derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor” ifadelerini kullandı.

Romero, "Yönlendirilen web sitesi bir aldatmaca, sahtedir ve sitenin sahte içeriği, kurbanın şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmeye ikna etmek için tasarlanmıştır. Saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için gerekeni yapıyoruz" dedi.

"HEMEN ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

Öte yandan, kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olabileceklerine inananlardan şifrelerini hemen değiştirmeleri istendiği kaydediliyor.

PHISHING (OLTALAMA) SALDIRISI NEDİR?

İnternet tarihinin en eski ve en etkili saldırılarından biri olarak görülen Phishing (oltama) saldırısı, kurbanların şifre ve kimlik bilgileri gibi önemli verilerinin çalınmasını amaçlayan bir internet dolandırıcılığı türüdür.

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