HABER

Sosyal medya mağduru kadından avukata suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Neslihan Sungur, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Neslican Tay hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşarak kendisini hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu

İSTANBUL (AA) - Neslihan Sungur, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Neslican Tay ile ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımda bulunan kullanıcıyla aynı adı taşıdığı için kişisel bilgilerini paylaşarak kendisini hedef gösteren avukat Umur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Avukat Umur Yıldırım'ın da olumsuz sözler kullanan "@akferaset" adlı kullanıcıyı ifşa etmek amacıyla yaptığı paylaşım, Neslihan Sungur'u sosyal medyada mağdur etti.

Neslihan Sungur eşiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, avukat Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına veren Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendisini arayan arkadaşlarının "sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdiğini" söylediğini anlattı.

Hesaplara baktığında "@akferaset" adlı kullanıcıya ait Neslihan Sungur isimli kadının Neslican Tay ile ilgili kötü paylaşım yaptığını gördüğünü aktaran Sungur, şunları söyledi:

"Bu paylaşıma istinaden avukat Umur Yıldırım, paylaşım yapan kişiyi bulmayı hedeflemiş. O kişiyi bulmakla kalmamış bunu sosyal medyada reklam haline getirmiş. Bilgileri bulmuş ancak bulduğu kişi gerçek Neslihan Sungur değil, bilgiler bana ait. Kimlik numaram, ev adresim, anne ve babama kadar bilgileri sosyal medyada ifşa etmiş. Bilgilerimin nasıl bu kadar kolay ulaşılabildiğini ve yayılabildiğini merak ediyorum. Bununla ilgili gerekli işlemleri yaptım. Yargıda hepsinin hesabını gerekli insanlara soracağım."

Sungur, avukat Yıldırım'ın kendisini mağdur ettiğini dile getirerek, dün geceden bu yana telefonunun susmadığını ve herkesin kendisine sosyal medyadan yazılar yazdığını ifade etti.

İnsanların duyarlı olmaları, emin olmadan paylaşım yapmamaları gerektiğini vurgulayan Sungur, "Ev adresim paylaşılmış, 3 yaşında kızım var, korkuyorum, ne olacak merak ediyorum. Savcımızla gerekli bilgileri paylaştım. Gereğinin yapılmasıyla alakalı sıkı takipçi olacağım. Bunu bir avukatın yapmasını asla kabul etmiyorum. Ben mağdurum. Neslican Tay'ın ölmesine de çok üzüldüm ve o gece ölümüyle ilgili sosyal medya hesabımdan bununla ilgili paylaşımda bulundum. Bu konuda duyarlıyım çünkü kendisini takip ediyordum."

Bu arada Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Gerçek Neslihan Sungur bu kişidir. Paylaştığım resimden yola çıkarak ve yanlış bilgiler elde ederek @muratsungur ve @Nhardal_sungur u rahatsız etmeyin. Sadece isim benzerliğidir. İnternet ortamında paylaşılan bilgiler yanlış bilgidir. Gerçek Neslihan Sungur'un adresi farklıdır." paylaşımında bulundu.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ardahan'ın yükseklerine kar yağdıArdahan'ın yükseklerine kar yağdı
Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladıÇevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Neslihan Sungur sosyal medya suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.