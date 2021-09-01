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Sosyal medya Nâzım Özgün İpek'in hikayesini konuşuyor: Bana artık Hacettepeli Nâzım diyeceksiniz

01.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ilk tercihine, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümüne yerleşen Nâzım Özgün İpek, eğitim sürecini Twitter'da anlattı. ''Bana artık "Hacettepeli Nâzım" diyeceksiniz diyen İpek, ''Bugün Hacettepe kazanmış otizmli Nâzım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim 'Ben seni okuturum çocuğum dedi' diyerek duygularını dile getirdi.

Sosyal medya Nâzım Özgün İpek'in hikayesini konuşuyor: Bana artık Hacettepeli Nâzım diyeceksiniz

Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek, okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken, ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'ün de çabasına dikkat çekerek "Bugün Hacettepe kazanmış otizmli/Aspergerli Nazım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim 'Ben seni okuturum çocuğum' dedi, hepsi bu. Yeter ki engel olmayın" ifadelerini kullandı.

Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarına “Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. "Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum, demiş anneme” sözleriyle başladı.

DİĞER VELİLERİN KARŞISINA DİKİLDİ

8 okuldan geri çevrildikten sonra kaynaştırma ile ilkokula başladığını dile getiren İpek ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'ün diğer velilerin "karşısına dikildiğini" belirterek; "Tabii o zaman otizm nedir, ben kimim bilmiyorum. Ama Gönül öğretmenim biliyordu. Okumayı, el yazısını, kurallara göre yaşarsam hayatın daha kolay olduğunu öğretti. Hepsi benim çocuğum, burası benim sınıfım, siz anca kapının dışında beklersiniz" dedi.

''SANA OKUMANIN ZEVKİNİ ÖĞRETECEĞİM''

Okulun ilk günü yaşadıklarını anlatan İpek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annemle ev ablam dışında kimse dokunamazdı bana. "Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim" dedi, Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm.

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ANNEDEN PAYLAŞIM

Nâzım Özgün İpek’in annesi de sosyal medyadan oğluna "Bana artık "Hacettepeli Nazım"ın annesi" diyeceksiniz dostlar, yoldaşlar Kazandı! En çok okumak istediği bölümlerden birini, ilk tercihi Hacettepe Antropoloji bölümünü kazandı!! Sen benim gururum, nefesim, cesaretimsin, yolun açık olsun." sözleriyle destek oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Hacettepe
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