Sosyal medya neden çöküyor

Facebook, Instagtam ve Whatsapp uygulamalarının ardından 12 Temmuz 2019 tarihinde Twitter da iki saatliğine kullanılamaz hale geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven sosyal medya mecralarının neden çöktüğünü açıkladı. Özgüven, yaşanan ‘çökmelerin’ birden fazla nedeni olduğunu belirtiyor.

Sosyal medya hayatımızın önemli bir bölümünü kapsamaya başladı. İnternet kullanımının önemli bir bölümünü oluşturan bu siteler, internet ağının yaşadığı sorunlardan ilk adımda etkileniyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının ardından 12 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter iki saatliğine kullanılamaz hale geldi. Peki, sosyal medya mecraları neden çöküyor? Bu soruyu İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kutluk Özgüven yanıtladı. Özgüven’e göre internet kullanımının önemli bir kısmını sosyal medya siteleri oluşturuyor.

“Bizi gözetlerken aşırı veri yüklüyorlar”

Sosyal medya mecralarının çöküşünü birden fazla sebeple açıklayan Özgüven, nedenlerden birinin, bizim davranışlarımızın incelenmesi esnasında ‘aşırı veri yüklenmesi’ olarak belirtti. Özgüven, “Sosyal medya, yalnızca kişisel iletişimlerin, dostluk ve aile ilişkilerinin değil aynı zamanda iş yaşamının, istihdamın, halkla ilişkilerin, ticaretin, siyaset ve diplomasinin de yürütüldüğü ortamdır. Bu haliyle en temel ve mahremden en üst düzeye kadar insan yaşamının bütün iletişim, işlem ve iş süreçlerini kapsamaktadır. Sosyal medya, insanların her alanda düşüncesinin anlaşılmasını, eğilimlerinin, satın alma ve destek kararlarının saptanmasını da olanaklı kılmaktadır. En mahrem özelliklerine kadar yeryüzündeki insanlığın gözlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle cep telefonu başta olmak üzere sosyal medya sürekli olarak izleme, mekân olarak, sesli ve görüntülü olarak verilerini çekmektedir. İnsanların her eylemi sadece şirketlere değil aynı zamanda istihbarat ve dinleme örgütlerine de sunulmaktadır. Bu nedenle dünya üzerindeki insanlığın verilerinin izlenmesi sırasında beklenmedik bir davranış tekrarı, beklenmedik bir yığılma, bazen hesapta olmayan bir tıkanıklık oluşturabilmektedir. Sosyal medya şirketlerinin kendi ülkelerindeki ulusal güvenlik kurumlarıyla birlikte kurdukları sunucu tarlası denen binlerce bilgisayarlık merkezler zaman zaman bu beklenmedik veri yığılmalarını tahmin edememektedir. Dolayısıyla, sosyal medyanın zaman zaman yavaşlama ve durma noktalarına gelebilmesi, öncelikle kullanıcılardan toplanan verilerdeki yüklenmeden kaynaklanır. Kısaca bizi gözlerken beklenmedik oranda verinin birikmesi sistemin yavaşlamasının ilk nedenidir” ifadelerini kullandı.