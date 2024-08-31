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  4. Sosyal medya o kediyi konuşuyor! Bal yedi, baygınlık geçirdi

Sosyal medya o kediyi konuşuyor! Bal yedi, baygınlık geçirdi

31.08.2024 21:31
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.08.2024 21:31
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Rize'de çekilen görüntüler büyük ilgi çekti. Sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı. Kısa süre baygınlık geçiren kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan işletmeci Süleyman Okuyan, yediği baldan duman isimli kedisine de verdi. Yüksek miktarda bal tüketen kedi fenalaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ!

Sandalyeye oturttuğu kedisini kendine getirmeye çalışan sahibi o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kısa süre sonra normale dönen kedinin fenalaştığı anlar sosyal medya paylaşılması sonrası büyük ilgi çekti.

'SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, ilgi gören kedisinin iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bal sosyal medya kedi
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