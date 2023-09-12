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Sosyal medya o kiralık ev ilanını konuşuyor! 'Mağara' benzetmesi... Fotoğraflarına yorum yağdı

12.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kiralık ev fiyatlarındaki artış herkesin gündeminde. Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da sürerken zaman zaman sosyal medyada yüksek fiyata ilana çıkılan kiralık evler gündem oluyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan 7 bin TL'ye kiralık evin fotoğrafları çok konuşuldu. Ev ile ilgili 'mağara' benzetmeleri de yapıldı.

Sosyal medya o kiralık ev ilanını konuşuyor! 'Mağara' benzetmesi... Fotoğraflarına yorum yağdı

Türkiye'de kiralık ev fiyatlarının yükselişi konuşulmaya devam ediyor. Kiralık ev fiyatlarındaki artışa yönelik çeşitli adımlar atılmaya devam ederken bir yandan da kiracılarla ev sahiplerinin yaşadığı anlaşmazlıklara ilişkin çeşitli hamleler geliyor. Ancak hem bu anlaşmazlıklar hem de kiralık evlerin fiyatların gündemdeki yerini koruyor.

Sosyal medyada sık sık yüksek fiyatla ilan sitelerine konulan kiralık evler gündem yaratıyor. Son olarak İstanbul Kağıthane'deki bir evin ilanı çok sayıda yoruma neden oldu.

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7 BİN TL'YE KİRALIK EV İLANI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

7 bin TL'ye kiralık olarak ilana konulan evin fotoğrafları dikkat çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları 'mağaramsı ev' şeklinde yorumlar yaptı. İlandaki evin fotoğraflarında evin pek çok noktasında hasar ya da tahribat olduğu görüldü.

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Eve 'mağara' benzetmesi yapan sosyal medya kullanıcılarının bazıları da evin 7 bin TL'lik kirasını fazla buldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane kiralik ev

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