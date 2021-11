Sosyal medya onları konuştu! Yangına rağmen yemeklerinden vazgeçmediler

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı. Düğün yangın nedeniyle yarıda kesilirken, konuklar salonu hızla terk etti. Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Wedding pandal catches fire. The guest is torn between checking it out and gobbling the delicious meal.#bhiwandi

pic.twitter.com/X2w28yKbRi