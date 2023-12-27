MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya onu konuşuyor 'Kocası olmadan tatile gitmesi' ve 'HPV aşısı' yorumlarına dayanamadı! Fenomen Ece Taşer böyle ateş püskürmüştü... Hesabını kapattı

Sosyal medya onu konuşuyor 'Kocası olmadan tatile gitmesi' ve 'HPV aşısı' yorumlarına dayanamadı! Fenomen Ece Taşer böyle ateş püskürmüştü... Hesabını kapattı

27.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Ece Taşer sosyal medyanın gündeminde! Sosyal medyada paylaştığı içerikler dikkat çeken Ece Taşer, son olarak paylaştığı bir videoyla tartışmaların merkezine oturdu. Kocasıyla çektiği "Neden hanımcı biriyle evlendim" videosu çok konuşulan fenomen, olumsuz yorumların hedefi oldu. Eşi olmadan tatile giden ünlü isme bazı kişiler adeta ateş püskürürken HPV aşısı iddiaları da ortada dolaşmaya başladı. Taşer yaptığı açıklamada yorumlara sert çıktı. Fenomenin hesabını kapattığı da görüldü.

Sosyal medyada her geçen gün bir yeni isim büyük gündem yaratıyor. Sosyal medyada bu kez de çektiği videolar ilgiyle izlenen fenomen Ece Taşer gündem oldu. 6 yıldır eşiyle mutlu bir evliliği olan Taşer, son olarak kocasıyla çektiği 'Neden 'hanımcı' biriyle evlendim' başlıklı video sonrası çok konuşuldu. Taşer, eşi olmadan tatile gittiğini söyleyince eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar adeta ünlü fenomene ateş püskürürken Taşer, bu eleştirilere cevap verdi.

e2

Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Ece Taşer, son olarak paylaştığı bir videoyla gündeme oturdu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomene, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından çok sayıda olumsuz yorum geldi.

e3

"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen fenomen, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 defa Fas tatiline gittiğini belirtti.

e4

Eşinin, işi nedeniyle izin alamadığını vurgulayan Taşer, yanında kocası olmadan tatile gittiği için sert yorumlara maruz kaldı.

e6

'HPV AŞISI' İDDİALARI

Ünlü fenomen hakkında HPV aşısı iddiaları da dolaşmaya başladı. Fenomenin tatilden ülkeye döndükten sonra HPV aşı videosu yayınlaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yerlere çekildi. Taşer'in eşini aldatmış olabileceği yönünde de iddialar ortaya atıldı.

e7

"NASIL BU KADAR AŞAĞILIK OLABİLİRSİNİZ YA"

Tüm o kötü yorumlara daha fazla dayanamayan Taşer, adeta ateş püskürdüğü bir açıklama yaptı. Taşer açıklamasında önce kendisine hakaret edenlere hakaret davası açabileceğini söylerken sonrasında da Instagram hesabını kapattı.

e8

Ece Taşer o açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyi çok merak ediyorum, insan sadece kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile gitti diye nasıl bu kadar hakaret nasıl bu kadar aşağılık olabilirsiniz ya! Twitterda gündem olmuş. Sorun ne? Sorun ne biliyor musun sorun sizin pis zihniyetinizde! Ne oluyor? Bir kadın tek başna tatile gidince ne oluyor sizin kafanızda? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl yetiştirilme tarzı, ailenizde ne gördünüz? Ne gördünüz bu kadar aşağılık olacak, ne yaşadınız ya? Bu kez gerçekten kadınlar destekçim. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü anlatmak istediğimi sonunda birileri anlayabildi. Ama ülkemin o çok şahane yobaz erkekleri kafayı yediler. Gerçekten hiç üşenmem hakaretlerin hepsine hakaret davası açarım kafayı yersiniz. Yalvartırım"

e10

HESABINI KAPATTI

Fenomen isme bu videosunun ardından çok sayıda kişiden de destek mesajı geldi. Ancak fenomenin yapılan olumsuz eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattığı görüldü.

e11


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nasıl öpüştüğünü yorumladı! 'Hemen yapışmıyor, vantuzluyor...' Nasıl öpüştüğünü yorumladı! 'Hemen yapışmıyor, vantuzluyor...'
Azra Akın'dan karnı burnunda poz!Azra Akın'dan karnı burnunda poz!
İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! İddialı pozlarıyla gündem olduİşte Benim Stilim'le ünlenmişti! İddialı pozlarıyla gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen istedi turu
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret son dakika! Saatler sonra belli oluyor, en güçlü rakam...

Asgari ücret son dakika! Saatler sonra belli oluyor, en güçlü rakam...

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

SON DAKİKA | Asgari ücrette nefesler tutuldu: İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı... Yeni rakamlar için ipuçları…

Adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

Adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin'

'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.