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  4. Sosyal medya onu konuşuyor! Özel'in önünü kesip sorunlarını anlatmışlardı... Çiftçi kadın o ismin eşi çıktı

Sosyal medya onu konuşuyor! Özel'in önünü kesip sorunlarını anlatmışlardı... Çiftçi kadın o ismin eşi çıktı

26.08.2024 09:59
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Fıstık mitingi için Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Ancak o anlara dair ortaya çıkan bir detay sosyal medyada gündem oldu. Çiftçilerin Özel'in önünü kestiği anlarda, traktörün üzerinde Özel’e sorunlar hakkında bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadının, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı. Aslıhan Doğan, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sosyal medya onu konuşuyor! Özel'in önünü kesip sorunlarını anlatmışlardı... Çiftçi kadın o ismin eşi çıktı

Sosyal medya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fıstık mitingi için geldiği Gaziantep'te yaşanan bir olayı ve Aslıhan Doğan'ı konuşuyor. Gaziantep’e gelen Özgür Özel’in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Özel’in önünü kesenler arasında, traktör üzerinde olan protestocu kadının CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

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Çiftçiler Özgür Özel’e sorunlarından bahsetti, CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ ÇIKTI

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın paylaşımından kısa süre sonra Özgür Özel’e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi olduğu ortaya çıktı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Gaziantep Özgür Özel
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