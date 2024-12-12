Sosyal medya onunla çalkalanıyor! Çocuklara tavsiyeleri isyan ettirdi, hemen inceleme başlatıldı: 'İçinden geçeceğim kızım'

Sosyal medyada kendisini kişisel gelişim uzmanı ve spiritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, son açıklamalarıyla büyük tepki çekti. Ergün'ün paylaşımlarına bakıldığında ise gelen tepkilerin haklılık payı ortaya çıktı. Özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken sözde fenomen sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Yeşim Salkım da Yeliz Ergün'e tepki göstererek, "Senin içinden geçeceğim kızım" ifadelerini kullandı.

Ergün’ün, küçük çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğuna dair öne sürülen görüşler, sosyal medyada geniş bir tepki topladı. Birçok kişi, bu tür açıklamaların aile değerlerine zarar verdiğini savunurken, diğer bazı yorumcular ise insanların duygusal ve finansal olarak manipüle edildiklerini dile getirdi.

"NASIL ZENGİN OLUNUR?"

Gazete Pencere’ye konuşan mağdur avukatı Melih Demirer, her geçen gün mağdur sayısının arttığını belirtti. Avukat Demirer, “Çocuklar çekindikleri için yaşadıklarını anlatmakta zorlanıyorlar. Ancak buna rağmen her gün mağdurlar ulaşıp şikayetlerini dile getiriyor” dedi.

Yeliz Ergün, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında videolar yayınlayarak “Nasıl zengin olunur? Boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz” sözleriyle 18 yaşından küçük çocukları etkilemeye başladı.

Yeliz Ergün, verdiği bir röportajda “Benim misyonum, tüm dünyanın çocuklarını kurtarmak. Bu aslında içimizdeki çocukları o hapislerden kurtarmaktan geçiyor. Ve kadınlarımı dönüştürmek” diyerek özellikle kız çocuklarını hedefe koyduğunu belirtti.

ÇOCUKLARA 'EVİNİZİ TERK EDİN" DEDİ

Kız çocuklarına ücret karşılığı “spiritüel danışmanlık” hizmeti verdiğini söyleyen Yeliz Ergün’ün bu ‘eğitim’lerde, annelerin çocukların enerjilerini aldıklarını, iyi de olsa kötü de olsa annesi ile yaşayan birinin kendini gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını, birey olabilmek için anneleri ile olan bağlarını kalıcı olarak kesmeleri gerektiğini ve evlerini terk etmeyi çocuklara telkin ettiği belirtildi.

Yeliz Ergün’ün çocuklara yönelik “evinizi terk edin” söylemleriyle birçok çocuğun evini terk ettiği savcılığa sunulan suç duyurusunda anlatıldı.

"ANNENİZ SİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANINIZ"

Yeliz Ergün’ün eğitimlerde sıklıkla “Anneniz sizin en büyük düşmanınız, anneniz evdeki en güçlü enerji bu sebeple annenizle beraber yaşarsanız asla mutlu ve zengin olamazsınız” gibi söylemlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

ŞİKAYET ETTİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yeliz Ergün’den “spiritüel danışmanlık” eğitimi alıp evini terk eden çocuklardan biri 16 yaşındaki Z.K. 15 yaşındayken Yeliz Ergün’den eğitim almaya başladığını söyleyen Z.K. bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra ailesini CİMER’e şikayet etti. Ailesinden uzaklaşan Z. K. bir süre yurtta kaldı ve sonrasında ise intihar girişiminde bulundu.

SALKIM: İÇİNDEN GEÇECEĞİM SENİN

Ergün'ün hedef aldığı kitle de küçük yaşta çocuklar ve genç kadınlardı. Tavsiyelerine ünlü isimlerde de tepki gösterdi Sanatçı Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde Yeliz Ergün'e yönelik sert bir tepki gösterdi. Ergün'e "Kutsal Rahibe" diye hitap eden Salkım, "İçinden geçeceğim kızın senin" diyerek öfkesini dile getirdi. Salkım, Ergün'ün açıklamaları karşısında büyük bir öfke patlaması yaşadı ve sosyal medyada bu durumu sert bir şekilde eleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gündeme gelen açıklamaların ardından harekete geçildi. Yeliz Ergün'ün faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

“Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.