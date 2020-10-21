Sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon

İzmir’de, sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında kamuda aktif olarak görev yapan öğretmen ve bir belediye çalışanının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ileri sürülen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine İzmir merkez ve ilçelerinde harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar yaptı. Aralarında kamuda aktif olarak görev yapan öğretmen ve Konak Belediyesi çalışanının da bulunduğu öğrenilen 10 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



