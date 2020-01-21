Sosyal medya paylaşımları "Doxxing"e davetiye çıkarabilir

Sosyal medya ortamlarından yapılan paylaşımların kişisel bilgiler içermemesi konusunda uzmanların sıkça yaptığı uyarılar her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından dikkate alınsa da "Doxxing" adlı yöntem, sadece bugün değil, geçmişte yapılan paylaşımların da ne kadar riskli olduğunu gösteriyor.

İnternet ortamında yapılan paylaşımların doğurabileceği riskler konusunda kullanıcıları uyaran Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doxxing" kelimesinin, İngilizce'de evrak anlamını taşıyan "Documents"ten geldiğini ve bir kişinin şahsi verilerinin internetteki farklı ortamlardan araştırılıp toplanarak elde edilmesi ve kişinin rızası dışında kullanılması olarak tanımlandığını kaydetti.

ÜNLÜ SİYASETÇİLER, SANATÇILAR, SPORCULAR, GAZETECİLER VE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK 'İTİBAR SUİKASTI' YAPILABİLİR

Hackerların kişiler veya kurumları hacklemeden önce doxxing yöntemiyle veri topladıklarını anlatan Çiftçi, internet ortamından toplanan bilgilerin yardımıyla şifrelerin kırılabildiğini, bu şekilde özel verilere kolayca ulaşılabileceğini ifade etti. Doxxing yöntemiyle ünlü siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, gazeteciler ve iş adamlarına yönelik "itibar suikastı" yapılabildiğine işaret eden Çiftçi, şöyle konuştu: