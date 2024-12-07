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Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Kaçak göçmenler yakalandı

07.12.2024 00:10
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Erzurum’da sosyal medyada kaçak göçmenlerle ilgili paylaşımdan yola çıkan ekipler, arazide organizatör 3 şahsı ve 10 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan organizatörlerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Kaçak göçmenler yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında, bir şahsın TikTok adlı platformda Erzurum’da düzensiz göçmenleri taşıdığına dair video paylaştığı görülerek, konuyla ilgili yapılan incelemede videoyu paylaşan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

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Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen ve kimliği tespit edilen şahısla ilgili Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) ile Tortum İlçe Jandarma Komutanlığınca Tortum ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahsın da aralarında bulunduğu 3 organizatör yakalandı.

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3 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 3 organizatör ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Organizatörlerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaçak
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