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Sosyal medya paylaşımlarına sinirlenmiş! Genital bölgesinden vurulan kadın hayatını kaybetti

18.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kocası tarafından genital bölgesinden vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Filiz Girgin hayatını kaybetti. Katil L.G., cezaevine gönderilirken, cinayetin nedeninin Filiz Girgin'in sosyal medya paylaşımları olduğu belirtildi.

Sosyal medya paylaşımlarına sinirlenmiş! Genital bölgesinden vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve Filiz Girgin (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

KATİL, TUTUKLANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Hastanede tedavi altına alınan Filiz Girgin doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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