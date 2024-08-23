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  4. Sosyal medya paylaşımlarını görenler araba galeri zannediyor, gerçeği öğrenenler şok oluyor

Sosyal medya paylaşımlarını görenler araba galeri zannediyor, gerçeği öğrenenler şok oluyor

23.08.2024 15:43
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.08.2024 15:43
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Lüks ortamıyla bilinen Koç Üniversitesi, şimdi de otoparkında bulunan lüks araçlarla gündemde. BMW, Lamborghini, Ferrari gibi pek çok lüks aracın gözüktüğü videolar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Koç Üniversitesi 1993 yılında kurulan ve kurulduğu günden bugüne ismi kulaklarda yer etti. Şimdilerde sosyal medyada öğrencilerinin lüks yaşantısıyla gündeme gelen üniversiteye gelen yorumlar dikkat çekti.

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“KOÇ’UN LÜKS OTOPARKI MI VARMIŞ?”

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları durumu fazla gösterişli bulurken bazıları ise normal buldu. Lüks araç fotoğraflarının altına gelen yorumlar şu şekilde oldu;

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OKUL İÇİNDE ARACINI PARK EDEMEYİNCE TAKSİYLE GİTTİ

Aynı üniversitenin başka öğrencisinin paylaştığı bir günde, okuldaki araba doluluğundan yakınarak her gün taksiye binmek zorunda olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Koç Üniversitesi araba lüks
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