Sosyal Medya Platformları Yemin Törenine Nasıl Hazırlandı?

Sosyal medya firmalarının Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde dezenformasyon ve şiddet tehditleriyle nasıl başa çıkacakları, yakından takip edilen konulardan biriydi. Firmalar, haftalar süren nefret dolu söylemler ve internet üzerinde yapılan planlamalarla örgütlenmeler sonrasında 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenledikleri baskınla aralarına mesafe koyma çabası içine girmişti. Sosyal medyanın en etkili firmaları yemin töreni öncesi ve sonrasında dezenformasyon ve şiddet söylemini engellemek için şu adımları attı: Facebook Dünyanın en büyük sosyal medya firması Facebook, Beyaz Saray, ABD Kongresi ve eyalet başkentlerindeki meclis binaları etrafında yeni etkinlikler düzenlenmesi için hesap açılmasını engelledi. Facebook ayrıca başkanlık seçiminden sonra kullanıcılarının haber akışında görünen içerikleri kontrol etmek için getirdiği yeni algoritma uygulamasını yeniden devreye soktu. ”Haber ekosistem kalitesi” olarak bilinen puanlama sistemine dayanan uygulama, ‘baskı unsuru’ olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Etkinlik oluşturma, grup kurma, sayfa açma ve canlı video yayınlama konusundaki kuralları ihlal edenlerin hesaplarına geçici engelleme getiren Facebook, gruplarda paylaşılan içeriklerin önceden onaylanması için getirdiği kuralları da arttırdı. Firmadan Cumartesi günü yapılan açıklamada yemin töreni günü olan 20 Ocak'tan sonra en az iki gün boyunca tabanca kılıfı, kurşun geçirmez yelek gibi aksesuarların reklamının yapılmasını yasaklayacağı bildirilmişti. Ancak bazı gözlemciler, bu yasağa rağmen kimi hesaplardan bazı paylaşımlar yapıldığını ortaya koydu. Trump'ın hesabını yemin töreni günü sonuna kadar askıda tutacağını açıklayan Facebook, buna gerekçe olarak Trump'ın "şiddet içerikli isyana kışkırtma" eyleminde bulunmasını göstermiş ve eski başkana uyguladığı yasağı yemin töreni günü sonrasında kaldırmak gibi bir planı olmadığının işaretini vermişti. Twitter Twitter, Kongre baskınından sonra seçimlerle ilgili dezenformasyon kurallarını ihlal eden paylaşımların yayılmasının önüne geçmek için beğeni, yanıt ve bu tür mesajların paylaşımını engelleyeceğini açıklamıştı.

Kullanıcılara Twitter mesajlarını paylaşmadan önce kendi yorumlarını ekleme zorunluluğu getirildi. Firma ayrıca seçim sonuçlarına ilişkin yanıltıcı iddialara karşı önlem aldı ve QAnon komploları paylaşan 70 binden fazla hesabı kapattı. Twitter'dan bir sözcü, otomatik içerik önerilerinin kısıtlanıp-kısıtlanmadığına ilişkin bilgi vermeyi reddetti. Biden'ın başkanlık yemini etmesiyle beraber resmi Beyaz Saray hesabı @WhiteHouse ve resmi başkanlık hesabı @POTUS Biden yönetimine devredildi. Trump'ın kişisel hesabı @realDonaldTrump'ı kalıcı olarak askıya alan Twitter, buna gerekçe olarak olası kışkırtıcı eylem riskini gösterdi. @realDonaldTrump, Trump'ın başkanlığı boyunca kullandığı ana Twitter hesabıydı. YouTube Alphabet Inc'in video paylaşım ve yayın platformu YouTube, yemin töreni günü için "ilave koruyucu önlemler" aldığını söyledi, ancak bu önlemlerin ne olduğuna açıklık getirmedi. YouTube, kişilerin ateşli silah kullandığını gösteren canlı yayın yapılmasını yasaklıyor. Ancak firmadan içerik öneri sisteminde geçici değişiklik yapıldığına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Firma, Salı günü, Trump'ın hesabına getirdiği bir haftalık yasağı en az yedi gün daha uzatacağını açıkladı ve bu karara gerekçe olarak "olası şiddet eylemlerine ilişkin kaygıları" gösterdi. Parler Kendisini "özgür ifade alanı" olarak tanımlayan ve muhafazakarların toplanma alanı olarak bilinen Parler, Kongre baskınından sonra Amazon'un web hosting hizmetini durdurmasından ve Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından kaldırmasından sonra sessizliğe bürünmüştü. Parler'ın her kullanıcı için aynı içeriği sergilediği statik versiyonu, bir Rus teknoloji firması aracılığıyla 15 Ocak'ta yeniden devreye girdi. Parler sitesinde Fox Haber sunucusu Mark Levin'in de aralarında bulunduğu bazı kullanıcıların ve firma yöneticilerinin mesajları yer aldı. Parler yöneticisi Jeffrey Wernick, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, firmanın bu mesajları "kendilerine erişen dostları" için paylaştığını ve yeni içerik paylaşımına ilişkin yeni kuralları henüz oluşturmadığını kaydetti. DLive Aşırı sağcı bazı isimlerin Kongre baskını sırasında video paylaşımında bulunduğu video yayınlama platformu DLive, yemin töreni günü Washington'dan yapılacak tüm yayınların durdurulacağını bildirmişti.

Çoğunlukla video oyunu tutkunlarının yayın yaptığı Dlive, oyun dışı içeriklerin izlendiği X-tag adlı sayfada yapılan paylaşımları takibe aldı ve yayın yapanların videolarından para kazanmalarını engelledi. Twitch Amazon'un canlı video paylaşım platformu, yemin töreni gününe ililkin hangi önlemleri aldığını açıklamadı. Şiddeti kışkırtan ve yücelten içerikleri kaldırdığını kaydeden firma, kural ihlallerini takibe aldığını bildirdi. Twitch, 2019'da Almanya'daki silahlı saldırılar dahil bazı aşıcılık yanlılarının düzenlediği eylemlerin canlı yayınlandığı platform olarak dikkat çekmişti. Kongre baskınından sonra Trump'ın hesabını süresiz olarak kapatan Twitch, bu kararın Trump görevden ayrıldıktan sonra gözden geçirileceğini kaydetti. Snapchat Snapchat, tasarımının doğası gereği diğer sosyal medya platformlarına kıyasla aşırılık yanlısı paylaşımlar ve şiddeti kışkırtıcı eylemlerle ilgili daha az sorun yaşadığını kaydediyor. Snapchat'te haber akışı yer almadığı gibi reklamı yapılan içeriklerin ön onay alması ve sohbet gruplarının belirli sayıda kullanıcıyla sınırlanması gibi uygulamalar devrede.