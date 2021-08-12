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Sosyal medya platformlarından önemli hamle! Hesaplar kapatılıyor

12.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de sosyal medya platformları Facebook ve Twitter ile video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda önemli bir adım attı. Sosyal medya şirketleri, yanlış bilgi yayan hesapları kapatma kararı aldı.

Sosyal medya platformlarından önemli hamle! Hesaplar kapatılıyor

ABD'de bazı sosyal medya şirketleri Kovid-19'la ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya başladı.

FACEBOOK DUYURDU

Facebook, Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan çok sayıda hesabı kapatırken, Twitter ve YouTube aralarında bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de olduğu pek çok hesabı askıya aldığını duyurdu.

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Facebook ayrıca, Pfizer ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarını karalamak için sosyal medya yıldızlarına ödeme yapan Rusya kaynaklı bir reklam ajansıyla bağlantılı yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı. Buna göre, 65 Facebook ve 243 Instagram hesabının, kimliği bilinmeyen bir müşteriye çalışan Rusya kaynaklı reklam ve pazarlama şirketi "Fazze" ile bağlantısının ortaya çıkartıldığı bildirildi.

Facebook, şirketle bağlantılı sahte hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD’yi hedef aldığını duyurdu.

YOUTUBE SENATÖRÜN VİDEOSUNU YAYINDAN KALDIRDI

Youtube ise Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’ün, "maskelerin Kovid-19 virüsünün yayılmasında etkili olmadığını" iddia ettiği bir videosunu ikinci kez yayından kaldırdı ve Paul'ün hesabını bir haftalığına askıya aldı.

Hesabının askıya alınması ile ilgili açıklama yapan Senatör Paul, özel şirketlerin hesabını kapatmaya hakkı olduğunu ancak YouTube’un bu adımının "yönetimle birlikte hareket etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü" gösterdiğini söyledi. Paul, "Bu sansürü çok tehlikeli buluyorum; ifade özgürlüğüne ve doğruya ulaşmak için şüphecilik ve sorgulamadan faydalanan bilimsel gelişmenin karşısında durduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TWITTER ASKIYA ALDI

Twitter ise aşıların işe yaramadığını, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almamaları gerektiğini yazan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Green’in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurdu. Green de söz konusu karara tepki gösterdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube koronavirüs (Covid-19) facebook sosyal medya
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