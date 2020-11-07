Sosyal Medya Platformlarından Seçim Önlemleri

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından sonuçlarda yaşanan gecikme adayların destekçileri arasında da gerginliğe neden oldu. Bazı eyaletlerde oy sayım merkezlerinin önünde farklı gruplar tarafından protesto gösterileri düzenleniyor.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de platformlarında aldıkları önlemlerle seçimlerle ilgili yanlış bilgilerin ve şiddet çağrılarının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Facebook’tan ‘‘olağanüstü önlemler’’

Facebook, Perşembe günü her 10 saniyede 1.000 yeni üye kazanan ve takipçi sayısı bir günde 365 bin kişiye yükselen ‘‘Hırsızlığı Durdurun’’ adlı Facebook Grubu’nun sayfasını kaldırdı. Facebook’a göre Başkan Donald Trump’ın takipçileri tarafından kurulan grup şiddet içerikli iletiler paylaşıyordu.

Facebook’tan yapılan açıklamada grubun seçim sürecini gayrimeşru göstermek amacıyla kurulduğu ve bazı üyelerin şiddet içeren paylaşımlar yapmasının kaygı oluşturduğu belirtildi.

Grubun destekçileriyse barışçı gösteriler organize ettiklerini, yorumları kontrol etmekte zorlandıklarını, Facebook’un da kapatma işlemini hiçbir uyarı vermeden yaptığını savundu.