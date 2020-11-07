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Sosyal Medya Platformlarından Seçim Önlemleri

07.11.2020 00:30 | Son Güncelleme

Sosyal medya şirketleri platformlarında aldıkları önlemlerle seçimlerle ilgili yanlış bilgilerin ve şiddet çağrılarının yayılmasını engellemeye çalışıyor

Sosyal Medya Platformlarından Seçim Önlemleri

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından sonuçlarda yaşanan gecikme adayların destekçileri arasında da gerginliğe neden oldu. Bazı eyaletlerde oy sayım merkezlerinin önünde farklı gruplar tarafından protesto gösterileri düzenleniyor.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de platformlarında aldıkları önlemlerle seçimlerle ilgili yanlış bilgilerin ve şiddet çağrılarının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Facebook’tan ‘‘olağanüstü önlemler’’

Facebook, Perşembe günü her 10 saniyede 1.000 yeni üye kazanan ve takipçi sayısı bir günde 365 bin kişiye yükselen ‘‘Hırsızlığı Durdurun’’ adlı Facebook Grubu’nun sayfasını kaldırdı. Facebook’a göre Başkan Donald Trump’ın takipçileri tarafından kurulan grup şiddet içerikli iletiler paylaşıyordu.

Facebook’tan yapılan açıklamada grubun seçim sürecini gayrimeşru göstermek amacıyla kurulduğu ve bazı üyelerin şiddet içeren paylaşımlar yapmasının kaygı oluşturduğu belirtildi.

Grubun destekçileriyse barışçı gösteriler organize ettiklerini, yorumları kontrol etmekte zorlandıklarını, Facebook’un da kapatma işlemini hiçbir uyarı vermeden yaptığını savundu.

Facebook Perşembe günü ülkede seçim sürecinde artan gerilim nedeniyle ‘‘olağanüstü önlemler’’ açıklamıştı. Bunlar arasında seçim sonuçlarının nihai olmadığı konusunda uyarı mesajı yayınlamak, şirketin algoritması tarafından siyasi dezenformasyon olarak algılanan iletileri kısıtlamak ve seçimlerle ilgili canlı video erişimini kısıtlamak yer alıyor.

Twitter’dan dezenformasyona karşı etiketli çözüm

Seçim döneminde yanlış bilgilerin yayılmasını ve şiddet çağrılarını önlemek için çeşitli önlemler alan bir diğer platform da Twitter. Twitter, seçimlerle ilgili doğru bilgiler içermeyen, tartışmaya açık ya da şiddet içeren iletileri etiketliyor. Twitter’da etiketlenen bu tür mesajlar otomatik olarak gösterilmiyor, ancak kişiler üzerine tıklarsa açılıyor. Bu mesajların beğenilmesi, yanıtlanması ve yeniden paylaşılmasına (retweet) da izin verilmiyor.

Seçim gününden bu yana Başkan Donald Trump’ın paylaştığı 32 iletinin 11’i, Twitter tarafından söylemleri tartışmaya açık olduğu gerekçesiyle etiketin ardına gizlendi.

Twitter, Perşembe günü de Başkan Trump’ın eski seçim kampanyası başkanı Steve Bannon tarafından kullanılan bir hesabı kapattı. Bannon, FBI Direktörü Christopher Wray ve Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin, Trump'ın seçimi kazanması durumunda, sadık olmadıkları için ''kafalarının kesilmesi gerektiği''ni söylediği bir videoyu bu hesaptan yayınlamıştı.

Youtube’dan ‘‘sonuçlar nihai olmayabilir’’ uyarısı

Google’ın sahibi olduğu video platformu Youtube da bazı videoları etiket ile yayınlıyor. Ancak bu süreçte çok sayıda dezenformasyon içeren videonun platformda hala etiketsiz olduğu da gözlemlendi. Youtube seçimle ilgili arama sonuçlarının çıktığı panelin başına ‘‘Sonuçlar nihai olmayabilir’’ notunu yerleştirdi. Bu panel kullanıcıları üzerine tıklamaları halinde Google’ın seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak verdiği sayfaya yönlendiriyor.

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