Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğuna tecavüz edildi yönünde sosyal medya paylaşımları yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki zihinsel engelli E. G.’ye çok sayıda kişi tarafından tecavüz edildiği iddiasının kızın ailesi ve Adli Tıp Kurumu raporu ile yalanlanmasına karşın sosyal paylaşım siteleri üzerinden olay yaşanmış gibi paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belli bir amaç dahilinde çarpıtarak gerçek dışı bir çok paylaşımda bulunmak suretiyle toplumda huzursuzluğa neden olarak algı operasyonu yapmaya çalıştıkları, yapılan paylaşımlarda Narmikan Mahallesi sakinleri ve engelli kız çocuğunun ailesinin hedef gösterilmesi nedeniyle ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı 7 kişinin gözaltına alındığı ve sayının arta bileceği belirtilirken, olayla ilgili iddiaların, PKK terör örgütüne yakın olduğu öne sürülen bazı kaynaklardan yayıldığı iddialarının da ayrıca soruşturulduğu öğrenildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK

Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak.

Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok.

Ailesi var, çocuk var. YETER ARTIK" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu

