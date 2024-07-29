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  4. Sosyal medya sallanıyor! İstanbul'un göbeğinde Suudi Arabistan Prensi Selman'ın fotoğraflarıyla...

Sosyal medya sallanıyor! İstanbul'un göbeğinde Suudi Arabistan Prensi Selman'ın fotoğraflarıyla...

29.07.2024 11:43
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29.07.2024 11:43
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Ortaköy’de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan 40 ‘‘hanutçuya’’ para cezası kesildi. Sosyal medyada gündem olan işletme hakkında ise kapatılma ihtimali olduğu bilgisi verildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Ortaköy'de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan, “hanutçuluk” yaptıkları teşhis edilen 40 şahsı para cezası kesildi. Şahıslara toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, sosyal medyada gündem olan işletmenin ise kapatılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

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ARAP TURİSTLERİ ÇEKMEK İÇİN PRENS SELMAN’IN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarla ve yüksek sesle bağırarak Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüleri, sosyal medyada oldukça konuşuldu. Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 şahsı belirledi.

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İŞLETME KAPATILABİLİR

Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)’’ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası kesildi. Diğer yandan Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabilme ihtimali olduğu öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy arabistan beşiktaş
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