Sosyal medya şirketlerine 10 milyon TL ceza

Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan ve daha önce belirlendiği gibi 2 Kasım'a kadar Türkiye temsilcilerini bildirmeyen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, TikTok gibi sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira para cezası kesildi.

1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", ilgili sosyal medya platformlarına Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) söz konusu temsilciyi yasal süre içinde bildirmeyen platformlar, idari para cezasına çarptırıldı.

Sürecin devamı

Para cezasına çarptırılan şirketlere, gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün süre tanınıyor. Söz konusu bir aylık sürede yine bir temsilci bildirmemeleri durumunda aynı sosyal medya platformlarına bu kez 30 milyon lira para cezası kesilecek. İlgili yasa, söz konusu platformların ikinci para cezasının ardından da temsilci göstermemeleri durumunda, Türkiye'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu sosyal medya şirketlerinin sayfalarına reklam vermesinin yasaklanmasını öngörüyor.