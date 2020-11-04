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Sosyal medya şirketlerine 10 milyon TL ceza

04.11.2020 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye’de görev yapması zorunlu kılınan temsilcilerini yasal süre içinde bildirmeyen sosyal medya platformları 10’ar milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya şirketlerine 10 milyon TL ceza

Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan ve daha önce belirlendiği gibi 2 Kasım'a kadar Türkiye temsilcilerini bildirmeyen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, TikTok gibi sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira para cezası kesildi.

1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", ilgili sosyal medya platformlarına Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) söz konusu temsilciyi yasal süre içinde bildirmeyen platformlar, idari para cezasına çarptırıldı.

Sürecin devamı

Para cezasına çarptırılan şirketlere, gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün süre tanınıyor. Söz konusu bir aylık sürede yine bir temsilci bildirmemeleri durumunda aynı sosyal medya platformlarına bu kez 30 milyon lira para cezası kesilecek. İlgili yasa, söz konusu platformların ikinci para cezasının ardından da temsilci göstermemeleri durumunda, Türkiye'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu sosyal medya şirketlerinin sayfalarına reklam vermesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Tüm bu sürecin ardından temsilci bildirimi zorunluluğunu yerine getirmeyen ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 90 oranında daraltılabilecek.

"Sosyal Medya Yasası", sosyal medya şirketlerinin Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlamasını, kişilik haklar ve özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlaller hakkındaki başvurulara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından 48 saat içinde cevap verilmesini ve sosyal medya şirketlerinin kişi başvurularına dair altı aylık periyotlarda rapor yayınlamasını şart koşuyor. Yine bu yasaya göre, mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri sayfalarından çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Sosyal medya şirketleri yasa kapsamında ayrıca, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda bırakılıyor.

DHA / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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