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Sosyal Medya Siteleri Hakaret İçerikli Paylaşımdan Dava Edilebilir 

04.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

Facebook gibi sosyal medya ağları, mahkemelerce itibarı zedeleyici bulunan her türlü yazı, fotoğraf ve diğer paylaşımları silmek zorunda kalabilir.

Sosyal Medya Siteleri Hakaret İçerikli Paylaşımdan Dava Edilebilir 

Avusturya’da görülen bir davanın gerekçesi, bir Facebook kullanıcısının Yeşiller Partisi’nden Eva Glawischnig-Pieczek’le ilgili bir makaleyi kişisel hesabında aşağılayıcı bir fotoğrafla paylaşmasıydı. Avusturyalı siyasetçi, paylaşımın yayılmasının engellenmesi için yasal yollara başvurdu.

Avusturya mahkemesi, paylaşımın siyasetçiye yönelik hakaret ve iftira içerdiğine hükmetti. Facebook, sözkonusu paylaşım ve yorumları Avusturya’da kaldırdı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı hakim yardımcısı Maciej Szpunar, Facebbok gibi şirketlere, platformlarında yasadışı kabul edilebilecek her türlü bilgi ve paylaşımı bulmaları ve belirlemeleri için mahkemelerce emir verilebileceğini kaydetti.

Szpunar, Avrupa elektronik ticaret yasasının, sosyal medyada yayılan bilgilerin yayılmasına yönelik yükümlülüklerin bölgesel kapsamını düzenlemediği için, bu bilgilerin dünya çapında silinmesi için hizmet sağlayıcısına emir verilmesinin önünde engel olmadığını da vurguladı.

AB hukukçusu, tavsiye kararının gizlilik yasaları, ticaret özgürlüğü ve ifade özgürlüğü arasında bir dengeyi de göz ettiğini bildirdi. Tavsiye kararlarının bir bağlayıcılığı olmasa da AB mahkemeleri çoğu davada bu kararları temel alıyor.

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