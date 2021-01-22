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Sosyal medya siteleri, Rusya'nın talebiyle "protesto içeriklerini" silmeye başladı

22.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya siteleri, Rusya'nın talebiyle "protesto içeriklerini" silmeye başladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede faaliyet gösteren YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladıklarını açıkladı.

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sosyal medya sitelerine, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınların durdurulmasının Rus yasaları doğrultusunda talep edildiği hatırlatıldı.

YOUTUBE, TİKTOK VE INSTAGRAM SİLDİ

Sitelerin söz konusu talebe uymaya başladıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “YouTube ve Vkontakte söz konusu içeriklerin yüzde 50’sini sildi. TikTok yüzde 38’ini, Instagram ise yüzde 17’sini sildi.” denildi.

Rusya Başsavcılığı da dün yaptığı açıklamada, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını kaydetmişti.

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Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.

(AA)

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