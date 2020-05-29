Sosyal Medya Tartışması Kızışıyor Trump “Twitter Kararnamesini” İmzaladı

“Vatandaşlar ya da geniş kitleler arasındaki her tür iletişimi sansürleme, sınırlama, düzeltme, şekillendirme, gizleme ve değiştirme konusunda sınırsız bir güce sahip oldular. Amerikan tarihinde bu kadar az sayıda şirketin bu kadar geniş bir etkileşim alanını kontrol ettiği başka bir örnek yaşanmadı” ifadelerini kullanan Trump, “Buna izin veremeyiz. Bıktık” şeklinde konuştu.

Bir süredir sosyal medya şirketlerini muhafazakar sesleri susturdukları ve taraflı hareket ettikleri gerekçesiyle eleştiren ve rakiplerini sıklıkla Twitter’da hedef alan Trump, bu şirketleri “tekel” oluşturmakla suçladı.

Oval Ofis’te Adalet Bakanı William Barr’ın da katıldığı imza töreninde Başkan Trump söze “Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birine karşı savunmak için buradayız” diye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketleriyle ilgili tartışma yaratan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’daki imza töreninde paylaştığı iki mesajı “teyide muhtaç” olarak etiketleyen Twitter’ı hedef alan Trump, “Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak” dedi.

“Twitter siyasi aktivizm yapıyor”

Trump sosyal medya platformlarına yönelik eleştirilerinde özellikle Twitter’ı öne çıkardı; ‘’Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir. Bu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

ABD Başkanı, Twitter’ın paylaşılan içeriklere ilişkin aldığı “teyit” ya da “düzeltme” kararlarıyla, “editöryel bir duruş” sergilediğini savundu.

“Şirketler artık sorumluluktan muaf olmayacak”

Başkan Trump, sosyal medya şirketlerinin paylaşımların sansürlenmesi ya da paylaşılan içeriğin düzeltilmesi yönünde harekete geçmesi halinde, sorumluluktan muaf olmaması için ilgili yasada da değişikliğe gidebileceklerinin sinyalini verdi.

ABD’de yürürlükte olan İletişim Uygunluk Yasası’nın 230’uncu maddesi kapsamında bu şirketler yayınladıkları içerik sebebiyle haklarında dava açılabilen bir “yayıncı” değil “platform” olarak değerlendiriliyor. Yani yasa sosyal medya şirketlerine içerik konusunda sorumluluktan muafiyet sağlıyor.