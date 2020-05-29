Sosyal Medya Tartışması Kızışıyor Trump “Twitter Kararnamesini” İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketleriyle ilgili tartışma yaratan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’daki imza töreninde paylaştığı iki mesajı “teyide muhtaç” olarak etiketleyen Twitter’ı hedef alan Trump, “Sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak” dedi.
Oval Ofis’te Adalet Bakanı William Barr’ın da katıldığı imza töreninde Başkan Trump söze “Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birine karşı savunmak için buradayız” diye girdi.
Bir süredir sosyal medya şirketlerini muhafazakar sesleri susturdukları ve taraflı hareket ettikleri gerekçesiyle eleştiren ve rakiplerini sıklıkla Twitter’da hedef alan Trump, bu şirketleri “tekel” oluşturmakla suçladı.
“Vatandaşlar ya da geniş kitleler arasındaki her tür iletişimi sansürleme, sınırlama, düzeltme, şekillendirme, gizleme ve değiştirme konusunda sınırsız bir güce sahip oldular. Amerikan tarihinde bu kadar az sayıda şirketin bu kadar geniş bir etkileşim alanını kontrol ettiği başka bir örnek yaşanmadı” ifadelerini kullanan Trump, “Buna izin veremeyiz. Bıktık” şeklinde konuştu.
“Twitter siyasi aktivizm yapıyor”
Trump sosyal medya platformlarına yönelik eleştirilerinde özellikle Twitter’ı öne çıkardı; ‘’Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir. Bu doğru bir yaklaşım değil” dedi.
ABD Başkanı, Twitter’ın paylaşılan içeriklere ilişkin aldığı “teyit” ya da “düzeltme” kararlarıyla, “editöryel bir duruş” sergilediğini savundu.
“Şirketler artık sorumluluktan muaf olmayacak”
Başkan Trump, sosyal medya şirketlerinin paylaşımların sansürlenmesi ya da paylaşılan içeriğin düzeltilmesi yönünde harekete geçmesi halinde, sorumluluktan muaf olmaması için ilgili yasada da değişikliğe gidebileceklerinin sinyalini verdi.
ABD’de yürürlükte olan İletişim Uygunluk Yasası’nın 230’uncu maddesi kapsamında bu şirketler yayınladıkları içerik sebebiyle haklarında dava açılabilen bir “yayıncı” değil “platform” olarak değerlendiriliyor. Yani yasa sosyal medya şirketlerine içerik konusunda sorumluluktan muafiyet sağlıyor.
Başkan Trump kararnameyi imzalarken yaptığı konuşmada teknoloji platformlarının gazeteler ya da başka medya organlarına kıyasla daha fazla kitleye ulaştığını söyledi. Vergi mükelleflerinden gelen gelirlerin, ifade özgürlüğüne baskı uygulayan şirketlere gitmemesini sağlamak üzere politika geliştireceklerinin de altını çizdi.
Sosyal medya şirketlerine ilişkin kararnamenin hukuki sorunlara yol açabileceği hatta dava konusu olabileceği eleştirileri gündeme getirilmişti. Trump da çeşitli davaların açılmasını beklediklerini söyledi.
Trump Twitter hesabını kapatacak mı?
2016’da göreve geldiğinden bu yana Twitter hesabını çok aktif bir şekilde kullanan ABD Başkanı Trump’a Oval Ofis’teki imza töreni sırasında neden hesabını silmediği sorusu yöneltildi. Trump soruya, “Yalan habercilik yapılıyor. Bu ülkede adil bir basın olsaydı, bunu hiç düşünmeden yapardım” yanıtını verdi.
Trump’ın imzaladığı kararname, federal yürütme kurumlarına, Federal İletişim Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu’dan sosyal medya şirketlerine yönelik yeni kurallar getirilip getirilemeyeceğini inceleme talebinde bulunmaları talimatını veriyor.
Federal İletişim Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu, Kongre'ye bağlı yani Trump yönetimi dışında görev yapan daireler. Konuyla ilgili Kongre’den bir adım gelmeden tam olarak nasıl bir uygulamanın olacağı netlik kazanmadığı için, Başkan Trump’ın sosyal medya şirketlerine yönelik imzaladığı kararnameyi siyasi bir hamle olarak değerlendirenler de var.
Adalet Bakanı William Barr da imza töreninde teknoloji şirketlerinin elde ettikleri büyük güçle “yayıncı” olarak hareket ettiklerini savundu. Başkan Trump’ın imzaladığı kararnameyle ilgili yasanın 230. maddesinin “amaçlanan kapsama” göre şekilleneceğini belirtti. Barr, bundan sonraki süreçte konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlığı yapacaklarını da açıkladı.